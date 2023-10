Bei Wahl in der Schweiz zeichnet sich Rechtsruck ab

Mehr zum Thema

VfB Stuttgart muss „einige Wochen“ ohne Guirassy auskommen Torjäger Serhou Guirassy wird dem VfB Stuttgart einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der beste Torschütze der Fußball-Bundesliga zog sich beim 3:0-Auswärtserfolg gegen den 1. FC Union Berlin eine kleine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zu, wie die Schwaben am Sonntag mitteilten. Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung er zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren, sagte Sebastian Hoeneß.

Stoch fordert von Ampel-Koalition in Berlin weniger Streit SPD-Landeschef Andreas Stoch hat die Ampel-Koalition im Bund aufgefordert, weniger zu streiten. Wir können als SPD in Berlin To-Do-Listen abhaken so viel wir wollen. Niemand wird in uns die Problemlöser erkennen, die wir sein wollen, wenn die Wahrnehmung der Bundesregierung im Land so massiv von den Keilereien von insbesondere den Grünen und der FDP bestimmt wird, sagte Stoch beim Landesparteitag der baden-württembergischen SPD am Samstag in Heilbronn.