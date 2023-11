Bei Verkehrskontrolle auf Beamten zugerast: Prozessbeginn

Mehr zum Thema

Prozess um gewaltsamen Tod eines Jungen: Plädoyers Im Prozess um den Mord an einem kleinen Jungen in Hanau im Jahr 1988 werden am Mittwoch (9.30 Uhr) die Plädoyers der Verteidigung und das letzte Wort der Angeklagten erwartet. Das Urteil könnte dann in der kommenden Woche verkündet werden. Außer Mord wären alle anderen Straftatbestände verjährt. Die Staatsanwältin hatte vergangene Woche eine Verurteilung zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen gefordert.