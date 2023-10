Bei Streit um Energiepreispauschale Finanzamt verklagen

Mehr zum Thema

Kind steuert Auto: Mutter auf dem Beifahrersitz Ein zwölf Jahre alter Junge hat am Sonntag den Wagen seiner Eltern durch Ahaus im Münsterland gesteuert. Die Mutter saß dabei auf dem Beifahrersitz, der Vater auf der Rückbank. Ein Zeuge, dem das auffiel, alarmierte die Polizei, die die Fahrt beendete und ein Strafverfahren einleitete. Mit dem Jungen werde man ein verkehrsdidaktisches Gespräch führen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Kirchenkritik: Figur darf nicht zu Demo vor Vatikan Missbrauchsbetroffene und andere Aktivisten haben nicht wie geplant mit einer ironisch-kritischen Figur des Düsseldorfer Karnevalswagenbauers Jacques Tilly vor dem Vatikan protestieren können. Die Polizei habe schon vor der Demo generell untersagt, damit in die Stadt zu fahren, sagte Ricarda Hinz von der Giordano-Bruno-Stiftung und Ehefrau des Künstlers, die den Wagen mit nach Italien gebracht hatte, am Sonntag in Rom.