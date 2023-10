Bei Schweißarbeiten Garage und Carport abgebrannt

In Conow in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Dienstag eine Garage und ein angrenzender Carport abgebrannt. Auslöser waren nach ersten Ermittlungen der Polizei Schweißarbeiten an einem Auto in der Garage. Ein 37-Jähriger, der an dem 19 Jahre alten Auto geschweißt hatte, habe leichte Verbrennungen erlitten, teilte die Polizei mit. Der Schaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.