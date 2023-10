Allerdings fühlt sich Netflix nach dem erfolgreichen Vorgehen gegen Passwort-Trittbrettfahrer so sicher, dass der Streaminganbieter weiter an der Preisschraube dreht. Netflix setzt darauf, dass das Angebot an Serien und Filmen so attraktiv ist, dass die Leute lieber mehr bezahlen.

Kunden in den USA, Frankreich und Großbritannien bekommen das als erstes zu spüren: In den USA wird das teuerste Netflix-Abonnement mit bester Bildqualität künftig 22,99 Dollar pro Monat kosten und in Frankreich 19,99 Euro. In Deutschland zahlt man dafür aktuell 17,99 Euro.