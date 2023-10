Bei Hamburger S-Bahn beginnen mehrere Streckensperrungen

Mehr zum Thema

Islamisches Zentrum ruft zu Frieden im Nahen Osten auf Wegen seiner Nähe zum Regime in Teheran wollen viele Politiker und Parteien das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) schließen lassen. Nun hat das IZH zum Frieden in Nahost aufgerufen. Den Angriff der Hamas auf Israel erwähnt es dabei jedoch mit keinem Wort.