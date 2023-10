Bei der Kürbis-EM in Ludwigsburg gewinnt ein Bayer

Mehr zum Thema

Niedrigere Beteiligung in Wahllokalen bei Landtagswahl Seit dem Morgen können die Hessen über die Zusammensetzung ihres neuen Parlamentes entscheiden. Bis zum Nachmittag war die Beteiligung in den Wahllokalen aber eher mau. Indes hielten sich Spitzenkandidaten mit Koalitionsaussagen eher bedeckt.