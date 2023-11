Behrens sieht in Hamas-Verbot wichtigen Schritt

Mehr zum Thema

Stader LNG-Terminal an Land darf gebaut werden Das für den Import von Flüssigerdgas (LNG) in Stade geplante Terminal an Land darf gebaut und betrieben werden. Eine entsprechende Genehmigung erteilte das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, wie aus einer Mitteilung des niedersächsischen Energieministeriums vom Donnerstag hervorgeht. Das Konsortium Hanseatic Energy Hub mit Sitz in Hamburg plant den Angaben zufolge, das Terminal 2027 in Betrieb zu nehmen.

Tödliche Schüsse auf 16-Jährigen: Haftstrafe gefordert Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einen 16-Jährigen in Bramsche bei Osnabrück hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 14 Jahren für den 82 Jahre alte Angeklagten gefordert. Zudem solle der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwochabend mit. Am 16. November werden die Plädoyers des Verteidigers und der Nebenkläger erwartet, am 22. November das Urteil des Schwurgerichts.