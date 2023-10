Behrens bestürzt über Beschädigung von Israel-Flaggen

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat die Beschädigungen und Diebstähle von israelischen Flaggen in Niedersachsen als hochgradig verachtenswert und beschämend bezeichnet. Die niedersächsische Polizei wird alles tun, um die Täter zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen, sagte die Politikerin am Donnerstag laut Mitteilung.

Der Schutz jüdischer Einrichtungen im Land werde in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden der anderen Länder und des Bundes noch einmal verstärkt, hieß es. Hintergrund sind mögliche israelfeindliche Zusammenkünfte, zu denen Hamas-Sympathisanten für die kommenden Tage aufrufen. Darüber hinaus wird die Polizei bei etwaigen Versammlungen konsequent gegen jede Form der Befürwortung kriegerischer Handlungen durch die Hamas sowie das Zeigen verbotener Symbole einschreiten. In Niedersachsen gebe es keinerlei Toleranz für Antisemiten oder Unterstützer des Hamas-Terrors. Wir stehen weiter fest an der Seite Israels, so Behrens.

Terroristen hatten am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel ein Massaker unter Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Nach Armeeangaben starben mehr als 1200 Menschen. Israels Armee griff daraufhin nach eigenen Angaben Hunderte Ziele im Gazastreifen an, auch dabei starben den Angaben zufolge mehr als 1000 Menschen. Auf beiden Seiten wurden Tausende verletzt. Die USA, die Europäische Union und Israel stufen die Hamas als terroristische oder Terror-Gruppe ein.