Behörde will Weiterbau des Kramertunnels

DEB will 2027 Eishockey-WM der Männer und Frauen ausrichten Der Deutsche Eishockey-Bund will 2027 neben der Männer-Weltmeisterschaft erstmals auch die Frauen-WM ausrichten. Dies bestätigte DEB-Präsident Peter Merten am Freitag im Rahmen des Deutschland Cup in Landshut. Gespräche mit dem Weltverband IIHF mit Präsident Luc Tardif und dem DEB gab es in den vergangenen Tagen. Ende November, Anfang Dezember steht es auf der Tagesordnung des IIHF-Gremiums. Dann wird es eine schnelle Entscheidung geben. Anfang Januar wissen wir Bescheid, sagte Merten.