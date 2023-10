Behörde warnt vor Fälschungen des Diabetesmittels „Ozempic“

Mehr zum Thema

Senior baut zwei Unfälle mit Schaden von 130.000 Euro Ein älterer Mann hat bei einer Autofahrt in Pforzheim direkt hintereinander zwei Unfälle mit einem geschätzten Schaden von 130.000 Euro gebaut. Mindestens sieben Autos wurden dabei beschädigt und vier Menschen, darunter der 84-Jährige selbst, leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.