Behörde warnt vor exotischen Tiergeschenken zu Weihnachten

Mehr zum Thema

RTL

Landeskirche stellt sich auf Millionendefizit ein Der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) droht bis 2027 ein Finanzloch in Millionenhöhe. Unterm Strich stehe bis dahin ein strukturelles Defizit von rund 24 Millionen Euro, wenn finanzpolitisch keine weiteren Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen würden, sagte die Vizepräsidentin der EKKW, Katharina Apel, laut Mitteilung am Dienstag bei der Herbsttagung der Landessynode in Hofgeismar.

Nach Schüssen auf Auto: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen Nach Schüssen auf ein Auto in Wiesbaden am vergangenen Freitag ist gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich dabei um den bereits unmittelbar nach der Tat festgenommenen 41-jährigen Mann. Dieser soll in der Nacht zum Freitag auf ein mit mehreren Menschen besetztes Auto geschossen haben. Ein 29-jähriger Insasse des Wagens erlitt dabei leichte Verletzungen durch Glassplitter. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.