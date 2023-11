Bedrohte Pflanzenarten auf Pfaueninsel wiederangesiedelt

Mehr zum Thema

Wegner: Verdanken freies Land den Menschen von 1989 Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat den Einsatz vieler Menschen in Ostdeutschland für die Einheit hervorgehoben. Dass wir heute in einer geeinten Stadt leben dürfen ohne Mauer, ohne Stacheldraht, ohne Zuchthäuser aus politischen Motiven, verdanken wir in der Tat den Menschen, die '89 auf die Straßen gegangen sind, die für Freiheit und Demokratie eingetreten sind, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer. Neben Wegner waren unter anderem auch Norwegens Kronprinz Haakon und dessen Ehefrau Mette-Marit anwesend.

Mette-Marit: Deutschland nach Mauerfall Garant für Freiheit Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat am Tag des Mauerfalls die Bedeutung Deutschlands seit der Einheit betont. Heute ist Deutschland ein Garant für Frieden und Freiheit in Europa, sagte die 50-Jährige am Donnerstag in Berlin während einer Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer. Mit dabei waren unter anderem auch ihr Mann, Kronprinz Haakon (50), und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU).