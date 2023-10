Bedrohliche Entwicklung durch Rechtspopulisten

Mehr zum Thema

Woidke zum Einheitstag: Ost-West-Debatte noch nicht zu Ende Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober auf weiterhin bestehende Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht. Aber natürlich ist auch nicht alles gut und die Ost-West-Debatte noch nicht zu Ende, sagte Woidke am Sonntag. Noch immer verdienten Ostdeutsche durchschnittlich deutlich weniger. Deshalb sei eine Lohnangleichung dringend erforderlich. Zudem müssten mehr Ostdeutsche in Führungspositionen.

Mann soll 14-Jährige auf Spielplatz mit Schere bedroht haben Ein Mann soll auf einem Spielplatz in Magdeburg eine 14-Jährige mit einer Schere bedroht haben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-Jährige am Sonntagnachmittag die 14-Jährige nach der Uhrzeit gefragt haben. Als sie nicht antwortete, soll er sie unvermittelt mit einer Schere bedroht haben und ihr gefolgt sein. Dabei habe der psychisch auffällige Mann sie weiter bedroht und mehrfach beleidigt, hieß es. Als ihn Polizisten in der Nähe des Spielplatzes festnahmen, soll er sich aggressiv verhalten haben und sei gefesselt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.