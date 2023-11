Bedecktes Herbstwetter in Sachsen

Mehr zum Thema

Leichter Rückgang bei Teilzeitstudierenden in Sachsen In Sachsen ist ein leichter Rückgang von Teilzeitstudierenden zu verzeichnen. Das geht aus einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor, die am Donnerstag in Gütersloh veröffentlicht wurde. Demnach liegt der Anteil der Teilzeitstudierenden im Freistaat bei 5,3 Prozent (Vorjahr 5,6 Prozent). Verglichen mit den anderen Bundesländern liegt Sachsen damit auf Platz acht.