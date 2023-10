Bedarf an Eltern-Kind-Kuren größer als Angebot

Mehr zum Thema

Hexen und Zombies: Halloween auf Burg Frankenstein Zu Halloween wollen auf Burg Frankenstein wieder Untote und andere Monster Menschen erschrecken. Das Grusel-Spektakel hat eine Jahrzehnte lange Tradition. Doch Frankenstein und Co müssen umziehen.

Unis erwarten zum neuen Semester mehr Studienanfänger Zum Start des neuen Semesters beginnen Tausende junge Menschen ein neues Studium an Hessens Hochschulen. Nachdem die Zahl der Erstsemester in den vergangenen beiden Jahren auf das niedrigste Niveau seit 2010 gesunken war, erwarten mehrere Universitäten bei den Einschreibezahlen einen Trend nach oben. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.