Bechtle spürt weiter Zurückhaltung im Online-Handel

Tödlicher Schuss an Schule: Ermittlungen auf Hochdruck Nach dem tödlichen Schuss in einer Schule in Offenburg laufen die polizeilichen Ermittlungen weiter auf Hochdruck. Am Freitag würden die Beamten unter anderem erneut in die Schule gehen und dort Spuren sichern, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Zu neuen Erkenntnissen könne man sich demnach vorerst nicht äußern.