Beauty am Prime Day: Welche Highlights gibt es jetzt?

Die Oral-B iO Series 8 Plus Edition* ist ein Doppelpack aus zwei Zahnbürsten in den Farben Schwarz und Violett, sowie drei Aufsteckbürsten. Die interaktiven Zahnbürsten mit Farbdisplay haben sechs Putzprogramme zur Auswahl, ein integriertes Tracking der Putzzeit, sowie eine Erinnerung an den Bürstenkopfwechsel. Die Plus Edition ist ideal für Pärchen oder Familie geeignet, die Wert auf eine gründliche und fortschrittliche Mundpflege legen.