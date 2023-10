Beauftragter warnt vor Antisemitismuswelle

Vor dem Hintergrund der Angriffe auf Israel muss sich Deutschland nach Ansicht des niedersächsischen Antisemitismusbeauftragten auf eine neue Welle von Antisemitismus einstellen. Staat und Zivilgesellschaft müssten sich dem in aller Deutlichkeit entgegenstellen, sagte Gerhard Wegner am Montag in Hannover. Es sei von enormer Wichtigkeit, Juden und Jüdinnen in Deutschland mit jeglichem, uns möglichen Schutz zur Seite zu stehen.

Wegner solidarisierte sich mit Israel und zeigte sich bestürzt über die Angriffe. Der Krieg sei ein Angriff auf das Existenzrecht Israels und Deutschland stehe in der Pflicht zur Solidarität.

Die islamistische Hamas hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet unter Zivilisten das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Es gab Hunderte Tote. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Der Konflikt führe zu einer tiefen Verunsicherung der Juden in Deutschland, die durch den Rechtsruck bei den Wahlen in Hessen und Bayern verschlimmert werde. Das Schlimmste scheint mir die klammheimliche Freude über die jüngsten Angriffe bei radikalen Palästinensern in Deutschland und auch manchen Deutschen selbst zu sein, sagte Wegner.