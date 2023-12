Beatrice Egli wird Jurorin bei „DSDS“

Mehr zum Thema

Feuer zerstört Dachstuhl von Einfamilienhaus in Schalksmühle Ein Dachstuhlbrand hat in der Nacht zu Freitag in Schalksmühle (Märkischer Kreis) ein Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Verletzt wurde niemand, wie die Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle mitteilte. Über die Brandursache wurde zunächst nichts bekannt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Menschen waren nicht in dem Haus. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.