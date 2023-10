Beach-Volleyballer Ehlers/Wickler im WM-Achtelfinale

Mehr zum Thema

Rabe: Informatik soll Pflichtfach in der Mittelstufe werden Wer digitale Techniken nicht versteht, droht in der digitalen Welt abgehängt zu werden, ist Hamburgs Schulsenator Rabe überzeugt. Er will deshalb nun Informatik in der Mittelstufe der Stadtteilschulen und Gymnasien zum Pflichtfach machen.