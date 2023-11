BBL: Towers erkämpfen Sieg in Göttingen

Der Höhenflug der Veolia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga geht weiter. Dabei sahen die Hanseaten in Göttingen schon wie die Verlierer aus, gewannen dann aber nach der zweiten Verlängerung.

Die Veolia Towers Hamburg haben dank einer furiosen Aufholjagd und eines nervenstarken Nico Brauner ihren dritten Sieg in der Basketball-Bundesliga in Folge gefeiert. Am Samstagabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei der BG Göttingen trotz einer schwachen ersten Halbzeit noch mit 123:118 (107:107/95:95/41:54) nach zweimaliger Verlängerung durch. Bester Werfer aufseiten der Hanseaten war Lukas Meisner (30 Punkte).

Erst dem Seitenwechsel war das Towers-Team in Göttingen im Spiel. Die Hanseaten kämpften sich nach dem 41:54-Halbzeitrückstand in die Partie und übernahmen gut acht Minuten vor dem Ende nach einem Korb von William Christmas zum 75:74 zum ersten Mal die Führung in dieser Begegnung. In der umkämpften Schlussphase rettete Brauner die Hamburger mit einem Dreier zum 95:95 in die Verlängerung. In dieser gaben die Gäste zwei klare Führungen aus der Hand, doch in der zweiten Verlängerung war erneut Brauner der entscheidende Spieler, der mit einem Dreier und zwei Freiwürfen für den Endstand sorgte.