Bayreuther Kulturzentrum: Eröffnungstermin nicht haltbar

Verbrannter Mann unter Fußgängerbrücke identifiziert Sechs Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes unter einer Brücke am Englischen Garten in München hat die Polizei dessen Identität festgestellt. Das Opfer ist ein 78-Jähriger, der im Landkreis München geboren wurde, wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte. Er habe zuletzt keinen festen Wohnsitz gehabt und sei dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen.