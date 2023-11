Bayers Carro: Chance auf baldige Gehaltsobergrenze bei 50/50

Mehr zum Thema

Westfälisches Kirchenparlament bedauert Kurschus-Rücktritt Die Evangelische Kirche von Westfalen hat noch einmal ihr Bedauern über den Rücktritt von Präses Annette Kurschus ausgedrückt. Zum Beginn der Herbstsynode verabschiedete das Kirchenparlament am Freitag in Bielefeld eine Erklärung, die den Rücktritt von Kurschus als schmerzlichen Verlust bezeichnet. Ihre besondere Gabe, das Wort Gottes existenziellen und gesellschaftlichen Fragen gegenüberzustellen und sie in diesem Licht zu beleuchten, wird uns fehlen, heißt es weiter.