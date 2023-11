Bayerns Narren drehen auf: Fastnachtssession beginnt

Rote Pappnase auf, buntes Konfetti in die Tasche: Am 11.11. um 11 Uhr 11 beginnt die neue Fastnachtssession. Zunächst stellen sich vielerorts die Prinzenpaare vor. Mit dem Sitzungskarneval geht die Narretei im Januar dann so richtig los.

Jetzt beginnt wieder die Zeit des Austobens: Mit dem Start der Fastnachtssession am Samstag um 11 Uhr 11 erwacht vielerorts wieder das närrische Treiben. In Fastnachtshochburgen wie Würzburg und Nürnberg proklamieren die Faschingsvereine traditionell ihre Prinzenpaare und verteilen Krapfen an die Schaulustigen. Wir gehen davon aus, dass dieses Mal mehr Bürgerinnen und Bürger vor Ort sein werden, weil es ein Samstag ist, sagte ein Sprecher der 1. Karnevalsgesellschaft Elferrat Würzburg. Um die 300 Menschen könnten es werden.

In München stellt der Karnevalsverein Narrhalla das offizielle Prinzenpaar den Närrinnen und Narren vor. Mehrere Hundert Besucher werden auf dem Viktualienmarkt erwartet. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König will das Prinzenpaar zu Narrenberg des Festausschusses Nürnberger Fastnacht um 11 Uhr 11 am Rathausplatz begrüßen.

Im neuen Jahr beginnt die Session - Narren sagen nicht Saison - mit dem Sitzungskarneval so richtig. Speziell dann hat in den Fastnachtshochburgen sehr vieles mit der Zahl 11 zu tun: Sitzungen beginnen nicht zur vollen Stunde, sondern 11 Minuten später, und geleitet werden sie vom Elferrat.

Mit der Kultsendung Fastnacht in Franken des Bayerischen Rundfunks steuert die Session am 2. Februar dann auf einen ihrer Höhepunkte zu. Bis zum Aschermittwoch am 14. Februar 2024 soll es dann in vielen Städten auch wieder die traditionellen Faschingsumzüge geben - in Franken werden jährlich mehrere Hunderttausend Menschen erwartet.

Wer heuer ein besonders spektakuläres Kostüm sucht, kann sich diesen Samstag im Mainfranken Theater Würzburg umsehen. Dort werden die Garderoben vergangener Produktionen verkauft.

Die Polizei weist nochmal darauf hin: Kostüme mit Symbolen in Verbindung zur nationalsozialistischen Ideologie sind verboten - und auf echt aussehende Waffenattrappen sollten die Narren verzichten. Dienstkleidung von Polizisten im Original dürfen die Feiernden auch nicht tragen.