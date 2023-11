Bayerns Kunstminister will Konzerthausprojekt kleiner planen

Mehr zum Thema

Söder will Europapolitik „kantiger und griffiger“ CSU-Chef Markus Söder will mit einer kantigeren und griffigeren Europapolitik in den bevorstehenden Wahlkampf im Frühjahr ziehen. Für die bisherige Europaministerin Melanie Huml fänden sich andere Möglichkeiten, sagte der bayerische Ministerpräsident den Nürnberger Nachrichten (Samstag). Ihm gehe es wie einem Fußballtrainer: Ich muss meine Mannschaft den Anforderungen der Zukunft entsprechend aufstellen.

Scholl: Aufstellung gegen Saarbrücken taktisch gewählt Sieg in Istanbul, Sieg in Dortmund - und dazwischen die Pokal-Pleite in Saarbrücken. Für seine Aufstellung beim 1:2 vergangene Woche wurde Tuchel kritisiert. Scholl glaubt, es gab einen größeren Plan.