Bayerns Antisemitismusbeauftragter: Israel-Flaggen hissen

Mehr zum Thema

Münchner „Löwen“ erkämpfen sich 0:0 gegen Tabellenführer Der TSV 1860 München hat sich einen Punkt gegen Tabellenführer Dynamo Dresden erkämpft. Die Löwen durften sich nach dem 0:1 zuletzt beim SSV Ulm durch das 0:0 gegen die Sachsen am Samstag über einen Achtungserfolg in der 3. Fußball-Liga freuen. Für beide Traditionsvereine war es das erste Unentschieden in dieser Saison.