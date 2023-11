Bayern-Vorstandschef bestätigt Vertragsgespräche mit Ulreich

Mehr zum Thema

Bayern-Star Musiala gegen Galatasaray verletzt ausgewechselt Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat seinen Einsatz beim Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul wegen einer Verletzung vorzeitig beenden müssen. Der 20-Jährige zeigte nach einer schnellen Bewegung im Strafraum kurz vor der Pause an, dass er ausgewechselt werden müsse. Für ihn kam in der 40. Minute Thomas Müller. Eine Diagnose lag zunächst nicht vor, Musiala fasste sich an das linke Bein.