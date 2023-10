Bayern-Verteidiger Upamecano fällt für Länderspiele aus

Mehr zum Thema

Söder: Über Ausgestaltung des Asylrechts reden Angesichts der anhaltend hohen Flüchtlingszahlen hält CSU-Chef Markus Söder notfalls auch eine grundsätzliche Debatte über die künftige Ausgestaltung des Asylrechts für nötig. Man muss am Ende vielleicht auch das Undenkbare noch mal diskutieren, ob die einzige Chance vielleicht sogar die Rechtsänderung ist bei der Verfassungsfrage des Grundrechts auf Asyl, sagte Söder am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Ob hier auch Diskussionsbedarf ist, muss zumindest einmal erörtert werden, um das abschließend zu bewerten. Details dazu nannte er nicht.

Stich nach Streit um Partylärm - 19-Jähriger in U-Haft Ein Spezialeinsatzkommando hat einen 19-Jährigen in München verhaftet, der einen Mann im Streit um Partylärm schwer verletzt haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, steht der junge Mann im Verdacht, den Mann in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) Ende September mit einem spitzen Gegenstand gestochen zu haben.