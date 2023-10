Bayern-Training ohne Sané, Musiala und Coman

Mehr zum Thema

Inflation in Bayern fällt auf 3,7 Prozent Die Inflationsrate in Bayern ist auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gesunken. Im Oktober fiel sie auf Basis vorläufiger Zahlen auf 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2021. Im Vergleich zum September blieben die Preise sogar stabil.

Per Haftbefehl gesuchter AfD-Politiker Halemba festgenommen Der neue bayerische Landtag wird noch vor seiner ersten Sitzung von einem Skandal erschüttert: Ein AfD-Mann wird per Haftbefehl gesucht. Am Montag melden die Behörden Vollzug.