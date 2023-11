Bayern: Seit Hamas-Angriff 63 antisemitische Straftaten

Mehr zum Thema

Unwetter in Europa zehren an Allianz-Gewinn Die Schäden durch Naturkatastrophen werden für den Versicherer so teuer wie lange nicht mehr. Das spüren auch Allianz-Kunden. Trotz hoher Kosten sieht sich der Konzern auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Behörde will Weiterbau des Kramertunnels Der weitgehend zum Stillstand gekommene Bau der wichtigen Umgehungsstrecke durch den Kramertunnel bei Garmisch-Partenkirchen soll noch im bevorstehenden Winter weitergehen. Das Staatliche Bauamt Weilheim teilte mit, dass am Freitag die notwendigen Arbeiten für die Innenschale des Tunnels EU-weit ausgeschrieben worden seien.