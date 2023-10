Mehr zum Thema

Warnstreik: Einschränkungen bei Mittelrheinbahn erwartet Bahnreisende müssen wegen eines Warnstreiks am Samstag mit Behinderungen bei der Mittelrheinbahn zwischen Köln und Mainz rechnen. In der Kürze der Zeit, seit Streikankündigung durch die GDL, ist es uns leider nicht möglich, einen Schienenersatzverkehr einzurichten, teilte der Betreiber Trans Regio am Freitag mit. Es sei allerdings möglich, die Bahnen anderer Unternehmen zu nutzen. Fahrgäste sollten sich über die aktuelle Lage informieren.