Bayern-Fußballerinnen starten in Champions League

Koalition will sich Vorsitz wichtiger Ausschüsse sichern Mit einer Änderung der Geschäftsordnung wollen sich CSU und Freie Wähler den Vorsitz dreier wichtiger Ausschüsse im Landtag sichern. In der Plenarsitzung an diesem Mittwoch soll mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen das entsprechende Zugriffsverfahren geändert werden: vom Verfahren nach Sainte Laguë/Schepers zum Verfahren nach d'Hondt. Dadurch ändert sich die Reihenfolge der Fraktionen beim Zugriff auf die Ausschüsse, teilte die CSU-Fraktion am Dienstag mit. Die Regierungsfraktionen können damit im Ergebnis die ersten drei Ausschüsse auswählen. Nach dem bisherigen Verfahren wären es nur die ersten beiden gewesen. In den anderen Ländern kommen beide Verfahren gleichermaßen zur Anwendung.