Bayern-Chef: Neuer in Topform auch beim DFB Nummer eins

Augsburger Philharmoniker kommen in höchste Kategorie Die Augsburger Philharmoniker werden zu einem Orchester der höchsten Kategorie befördert. Die Musiker des Staatstheaters in Augsburg sollen künftig ein sogenanntes A-Orchester sein, bislang sind die Philharmoniker in der B-Kategorie. Mit dem Schritt muss auch die Zahl der Planstellen von bislang 71 auf mindestens 99 erhöht werden. Durch den Beschluss werde den Musikerinnen und Musikern sowie der Augsburger Kulturlandschaft ganz neue Perspektiven eröffnet, sagte Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Mittwoch.

