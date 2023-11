Bayern-Chef Dreesen über Tuchel: „Das Recht hat jeder“

Mehr zum Thema

„Sturm der Liebe“ geht in die 20. Staffel Das eine Traumpaar geht - doch die nächste Liebesgeschichte steht schon vor ihrem Beginn: Die ARD-Kultserie Sturm der Liebe geht in die 20. Staffel. Voraussichtlich am 23. November soll die neue Hauptfigur zu sehen sein: Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) kommt nach einem traumatischen Reitunfall nach Bichlheim, um ihre Mutter zu besuchen. Um ihr Herz buhlen nach Angaben der Produktionsfirma Bavaria vom Montag dann gleich zwei Männer: Philipp (Robin Schick) und Vincent (Martin Walde).