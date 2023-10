Bayern-Basketballer bezwingen Hamburg

Mehr zum Thema

Söder und Aiwanger wollen weiter regieren Markus Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wollen ihre Regierung in Bayern fortsetzen. Nach der Wahl müsse gelten, was vor der Wahl versprochen worden sei, sagte Söder am Sonntagabend in der ARD. Er wolle eine bürgerliche Regierung fortsetzen und noch in dieser Woche die ersten Gespräche führen. Aiwanger sagte im ZDF, man wolle keine Unklarheiten aufkommen lassen, sondern innerhalb weniger Tage klar Schiff machen und zeigen, dass man weiter gut zusammenarbeite.

AfD-Fraktionschef: „antidemokratische Vorgehensweisen“ Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag, Ulrich Singer, hat nach der Landtagswahl Angriffe auf seine Partei beklagt. Wir leiden massiv unter den antidemokratischen Vorgehensweisen, sagte er am Sonntag im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks. Singer sprach von Angriffen auf Bürgerbüros und thematisierte auch den Vorfall um Parteichef Tino Chrupalla bei einem Wahlkampfauftritt in Ingolstadt. Seine Partei habe dagegen nichts zu einem hitzigen Wahlkampf beigetragen, gab der Fraktionschef der Rechtspopulisten an. Wir sind hier immer deeskalierend. Von dem Wahlergebnis seiner Partei, die nach ersten Prognosen zweit- oder drittstärkste Kraft im Landtag wird, zeigte er sich zufrieden: Das zeigt doch ganz klar, dass wir wirklich starke und gute Arbeit geleistet haben.