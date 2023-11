Bayerischer Maschinenbau mit deutlich weniger Aufträgen

Mehr zum Thema

Zugstrecke wegen Bibern bis Mitte November gesperrt Wegen Schäden durch Biberbauten bleibt der Tourismusort Oberstdorf im Allgäu bis Mitte November vom Bahnverkehr abgeschnitten. Seit vergangener Woche liefen die Reparaturarbeiten, nachdem im Oktober durch Biber verursachte Schäden an einem Bahndamm aufgefallen waren, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag mit.