Bayer-Zerschlagung steht weiter im Raum - Details bis März

Zweites deutsches Team beim Biathlon auf Schalke Hanna Kebinger und Benedikt Doll bilden das zweite deutsche Team beim Biathlon auf Schalke am 28. Dezember. Das wurde am Mittwoch beim Forum Nordicum der nordischen Skisportjournalisten im österreichischen Bad Mitterndorf bekannt gegeben. Das Team Deutschland I bilden Roman Rees und Sophia Schneider.