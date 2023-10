Bayer will zwei neue Glyphosat-Urteile in den USA anfechten

Mehr zum Thema

Baumgart: „Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag“ Auch am Tag vor dem Pokalspiel in Lautern beschäftigt Kölns Trainer Baumgart vor allem die dürftige Leistung seines Teams in der Liga. Er sieht eine Zittersaison bis zum Ende auf den FC zukommen.

Kreisverwaltung Soest ist nach Cyberangriff arbeitsunfähig Hacker haben die Arbeit der Kreisverwaltung Soest zum Erliegen gebracht. Betroffen sind unter anderem die dortige Kfz-Zulassungsstelle und die Ausländerbehörde. Nach der Cyberattacke auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT seien die Abteilungen der Kreisverwaltung Soest komplett von ihren Fachverfahren abgeschnitten und deshalb nicht arbeitsfähig, teilte der Kreis am Montag in Soest mit. Es könnten derzeit keine Kundenanfragen bearbeitet werden. Eine digitale Kommunikation mit der Verwaltung war zunächst nicht möglich - Mails konnten zwar empfangen, aber nicht extern verschickt werden. Die Bürger sollten vorher anrufen, bevor sie zu einem Termin fahren.