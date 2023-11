Bayer wieder mit Stammformation: Auch Tapsoba dabei

Mehr zum Thema

Borussia Dortmund verdient im Auftaktquartal mehr Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist dank höherer Ergebnisse aus Transfergeschäften mit einem Gewinnplus ins neue Geschäftsjahr 2023/24 gestartet. In den drei Monaten bis Ende September erhöhte sich das Konzernergebnis von 38,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 52,4 Millionen Euro, wie der im SDax notierte Fußballclub am Freitag in Dortmund mitteilte. Das Ergebnis aus Transfergeschäften legte um rund ein Drittel auf 82,3 Millionen Euro zu.

Mutmaßliches PKK-Führungsmitglied in Hamburg vor Gericht Er soll in Deutschland Leitungsaufgaben für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK übernommen haben. Jetzt steht ein 49-Jähriger dafür in Hamburg vor Gericht.