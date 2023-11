Bayer schreibt milliardenschweren Verlust: Ausblick getrübt

Mehr zum Thema

Leerer Castor angekommen: Test für mögliche Transporte Nach der Probefahrt eines leeren Castor-Behälters quer durch Nordrhein-Westfalen ist der Schwertransport am frühen Mittwochmorgen ohne Probleme in Ahaus angekommen. Ziel der Fahrt war es, den Ablauf möglicher Atommülltransporte zu testen. Der Transporter sei zwischen 2.00 und 3.00 Uhr eingetroffen. Von Zwischenfällen sei ihm nichts bekannt, sagte ein Sprecher der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung am Standort Ahaus.

Chemiekonzern Lanxess mit hohem Verlust im dritten Quartal Der Chemiekonzern Lanxess ist im weiterhin schwierigen Branchenumfeld im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich stand ein Minus von 131 Millionen Euro im Vergleich zu einem Plus von 80 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auf den Kölnern lasten weiterhin eine geringe Nachfrage aus nahezu sämtlichen Industrien und ein anhaltender, wenn auch nachlassender Lagerabbau bei Kunden. Der Umsatz sackte daher um fast 27 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro ab, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Sondereinflüssen brach - wie seit Montag bekannt - um die Hälfte auf 119 Millionen Euro ein.