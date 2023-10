Mehr zum Thema

Schule in Straubing nach Bombendrohung gesperrt Nach einer Bombendrohung in einer Straubinger Berufsschule hat die Polizei das Gebäude am Donnerstag gesperrt und abgesucht. Zum Zeitpunkt des Eingangs der Drohung vor dem Unterrichtsbeginn am Morgen seien noch keine Schülerinnen und Schüler in dem Gebäude gewesen, berichtete eine Polizeisprecherin. Deshalb sei keine Evakuierung nötig geworden, doch das Gebäude wurde gesperrt und die vorbeiführende Straße abgeriegelt.