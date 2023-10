Baupreise in Sachsen deutlich höher als vor einem Jahr

Mehr zum Thema

Verdi weitet Warnstreik im sächsischen Großhandel aus Die Gewerkschaft Verdi hat die Warnstreiks im sächsischen Großhandel ausgeweitet. Am Donnerstagmorgen legte ein Teil der Belegschaft im Edeka Foodservice in Chemnitz und Schkeuditz seine Arbeit nieder, wie eine Gewerkschaftssprecherin auf Anfrage mitteilte. Bereits seit Mittwoch sind die Beschäftigten beim Edeka Foodservice in Dresden im Ausstand. Nach Verdi-Angaben soll der Warnstreik bis Samstag andauern.