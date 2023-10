Baupreise in Sachsen-Anhalt gehen weiter nach oben

Mehr zum Thema

Finanzierung der Schulsozialarbeit weiter ungeklärt In Sachsen-Anhalt ist weiter unklar, wie die Schulsozialarbeit künftig finanziert wird. Die Koalition sei dazu im Austausch, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle am Donnerstag in Magdeburg. Wir suchen nach gemeinsamen Lösungen. Diese zeichneten sich im Rahmen der Haushaltsberatungen aktuell aber noch nicht ab.

Gemeinden und Einwohner an Windkraft-Erlösen beteiligen Die Linke im Landtag fordert, dass Kommunen und Einwohner in Sachsen-Anhalt vom Ausbau der erneuerbaren Energien finanziell profitieren sollen. Energieminister Armin Willingmann (SPD) habe ein entsprechendes Gesetz immer wieder angekündigt, aber bisher liege nichts vor, bemängelte der wirtschaftspolitische Sprecher Wulf Gallert am Donnerstag in Magdeburg. Die Linke möchte die Debatte nun mit einem eigenen Gesetzentwurf beschleunigen. Wir wollen, dass jetzt endlich was passiert, sagte Gallert.