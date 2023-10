Baupreise für Wohngebäude in NRW um 5,5 Prozent gestiegen

Die Preise für Wohngebäude in Nordrhein-Westfalen lagen im vergangenen August um 5,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Bereich Rohbau waren vor allem Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (+8,2 Prozent) sowie Klempnerarbeiten (+7,4 Prozent) Preistreiber, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf berichtete. Beim Ausbau sorgten Betonwerksteinarbeiten (+19,4 Prozent) und Tapezieren (+12,8 Prozent) im Zeitraum von August 2022 bis August 2023 für den stärksten Anstieg.

Hohe Baupreise und gestiegene Zinsen belasten seit Monaten die Nachfrage auf dem Bau. Vor allem der Wohnungsbau stockt.