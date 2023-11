Bauminister fordern vom Bund Anreize für Sanierungen

Mehr zum Thema

Europa-Park wieder auf Rekordkurs - Neuaufbau nach Brand Der Europa-Park im südbadischen Rust erwartet im laufenden Geschäftsjahr wieder über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher und will damit an einen früheren Rekord anknüpfen. Wir sind sehr gut unterwegs, sagte Gründer und Parkchef Roland Mack am Freitag. Wir haben einen Vorsprung gegenüber 2022. In die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis waren im vergangenen Jahr mehr als sechs Millionen Menschen gekommen - so viel wie nie zuvor.

Terry Reintke führt deutsche Grüne in Europawahlkampf Die Grünen schicken Terry Reintke als ihre Nummer eins in den Europawahlkampf. Die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament erhielt beim Grünen-Parteitag in Karlsruhe am Freitag 95,2 Prozent der Stimmen. Die 36-Jährige betonte in ihrer Bewerbungsrede ihre Herkunft aus dem Ruhrgebiet und die Möglichkeiten des klimafreundlichen Umbaus der Wirtschaft für die Region und ganz Europa.