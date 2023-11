Baumgart zu Platz 18: „Finde, dass es ruhig im Verein ist“

Trainer Steffen Baumgart ist trotz des letzten Tabellenplatzes des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga verhältnismäßig entspannt. Ich finde, dass es trotz der schwierigen Phase sehr ruhig im Verein ist. Da hat es hier schon ganz andere Zeiten gegeben, sagte Baumgart am Donnerstag. Sein Team ist nach zehn Spieltagen mit nur fünf Punkten vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim direkten Konkurrenten VfL Bochum (8 Punkte) Letzter.

Angesichts seiner zuvor erfolgreichen Arbeit als Kölner Trainer genießt Baumgart beim FC noch viel Rückhalt. Auch ein Rücktritt stand für den Ex-Profi bislang nicht zur Debatte.

Trotz der vielen Rückschläge zuletzt hofft Baumgart auf die Beharrlichkeit seiner Spieler. Ich habe die Hoffnung, dass die Jungs dran bleiben, sagte der FC-Coach. «Wenn du siebenmal daneben schießt, musst du halt ein achtes Mal schießen.