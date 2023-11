Baumgart vor Bayern-Spiel: „Bin immer zuversichtlich“

Mehr zum Thema

Nach Rhein-Hochwasser überall in NRW sinkende Pegelstände Nach dem Rhein-Hochwasser der vergangenen Tage gibt es überall in Nordrhein-Westfalen wieder sinkende Pegelstände. In Emmerich am Niederrhein direkt an der deutsch-niederländischen Grenze wurde der Höchstwert am Mittwochnachmittag erreicht. Weiter flussaufwärts in Köln und Duisburg waren die Pegelstände nach Angaben des Hochwasservorhersagedienstes schon wieder deutlich zurückgegangen.

Wärme aus dem Kanal: SPD fordert Heizen mit Abwasser Wenn sogar der Élysée-Palast in Paris mit Abwasser aus dem Kanal geheizt wird, könnte diese Technologie nach Ansicht der SPD im NRW-Landtag auch ein Modell für das Ruhrgebiet sein. In einem am Mittwoch vorgestellten Antrag für das Plenum in der kommenden Woche fordert die SPD die schwarz-grüne Landesregierung auf, die Chancen des Heizens mit Abwasser in Nordrhein-Westfalen bekannter zu machen.