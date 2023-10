Baumgart über Podolski-Rückkehr: „Werde mir Gedanken machen“

Mehr zum Thema

Betonklotz auf Strecke beschädigt Zug: Polizei ermittelt Auf dem Weg nach Kempen bei Krefeld ist ein Regionalexpress am Donnerstag frontal gegen einen Betonklotz gefahren. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der Triebfahrzeugführer hatte demnach einen Schlag gegen den Zug bemerkt, konnte aber weiterfahren. Am nächsten Bahnhof in Kempen stellte er dann Schäden am Zug fest und verständigte die Polizei. Die sperrte die Strecke daraufhin und entdeckte den Betonklotz im Gleisbett. Wie der Klotz dort hingekommen war, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Über die Höhe des Schadens war zunächst nichts bekannt. Die Rheinische Post hatte berichtet.

Tarifkonflikt im Groß- und Außenhandel bleibt festgefahren Der Tarifkonflikt im Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen bleibt - wie im Einzelhandel - festgefahren. Auch die siebte Verhandlungsrunde am Donnerstag sei ergebnislos beendet worden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Düsseldorf mit. Die Arbeitgeber hätten in den 13-stündigen Verhandlungen kein verbessertes Angebot vorgelegt, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer. Die Beschäftigten warten seit einem halben Jahr auf nachhaltige, tabellenwirksame Tarifsteigerungen. Weitere Streiks auch im Weihnachtsgeschäft seien die logische Konsequenz.