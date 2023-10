Baumgart sagt zu Podolski-Rückkehr „nicht ja und nicht nein“

Mehr zum Thema

Obdachloser mit Messerstichen getötet: Jugendliche in U-Haft Sie sind gerade 14 oder 15 Jahre alt. Drei Jugendliche sollen einen Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Und das in einer Kleinstadt, in der fast jeder jeden kennt. Auch Tage nach der Tat lässt das unvorstellbare Geschehen die Menschen nicht los.